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O deyiş anonim çıktı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
O deyiş anonim çıktı
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Süleyman Şenel, uzun yıllardır Aşık Ali İzzet Özkan'a ait olduğu sanılan "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı eserin, sanılanın aksine, cönk kayıtlarına göre (Alevi dergâhlarında tutulan kayıt defteri) 1836'da bilinen bir eser olduğunu kanıtladı. Şenel, kaleme aldığı "Bu deyiş kimindir? Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı kitabında belgelere de yer verdi. Özkan'ın mirasçılarıyla davalık olan ise konuyu 'na taşıyacaklarını duyurdu.

Uğurkan ÇOT / SABAH
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O deyiş anonim çıktı
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