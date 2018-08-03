O deyiş anonim çıktı

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Süleyman Şenel, uzun yıllardır Aşık Ali İzzet Özkan'a ait olduğu sanılan "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı eserin, sanılanın aksine, cönk kayıtlarına göre (Alevi dergâhlarında tutulan kayıt defteri) 1836'da bilinen bir eser olduğunu kanıtladı. Şenel, kaleme aldığı "Bu deyiş kimindir? Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı kitabında belgelere de yer verdi. Özkan'ın mirasçılarıyla davalık olan Kalan Müzik
ise konuyu Adalet Bakanlığı
'na taşıyacaklarını duyurdu.
Uğurkan ÇOT /
SABAH