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2500 yıllık şarkı yeniden çalındı

İngiliz bilim insanları, M.Ö. 480’de ölen Atinalı şair ’in bir oyununda kullanılan müziği, o dönemden kalan bir papirüsten faydalanarak seslendirdi

Giriş Tarihi: 4.8.2018
2500 yıllık şarkı yeniden çalındı
İngiltere'deki bilim insanları, milattan önce yazılan ve bestelenen Yunan şarkılarını bir koro ve enstrümanlarla yeniden seslendirdi. Uzmanlar, M.Ö. 750-350 yılları arasında Homer ve Sappho başta olmak üzere pek çok şairin şarkılarının koro, müzik ve kimi zaman da dans eşliğinde söylendiği bilgisine sahip. Bu bilgilere rağmen eserin sesinin nasıl olduğu konusunda yeterli bilgi bulunmuyordu. İngiliz müzikologlar, Orestes'in annesini öldürdükten sonra yaşananları anlatan M.Ö. 480'de ölen Atinalı büyük trajedi şairi 'in oyununda çalınan bir şarkının mevcut bilgiler dâhilinde yeniden canlandırılmasını sağladı. Bunun için o dönemden kalan bir papirüsten yararlanan uzmanlar, Barnaby Brown ve Callum Armstrong isimli üflemeli çalgı sanatçılarıyla birlikte antik Yunan müziğini yeniden yarattı. Bir koro ve flütler eşliğinde Euripides'in oyununda söylenen şarkı yeniden söylendi. Oxford Üniversitesi 2013'ten bu yana eski Yunan şarkılarının nasıl bir his uyandırdığını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. DIŞ HABERLER
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