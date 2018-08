Mohsen Namjoo ilk kez Harbiye'de konser verdi

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Namjoo, genelde verdiği konserler sırasında konuşma yapmadığını belirterek, "İran'da ekonomik durumlar ne kadar kötü olsa da buraya beni izlemeye gelen İranlı dostlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk dostlarıma da misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Konserde, Kürtçe, Farsça ve Türkçe şarkılar seslendiren Namjoo, aralarında "Khan Baji", "Dele Zaram", "Ey Sareban", "Zolf Bar Bad Made" ve "Shirin Shirinam"ın bulunduğu sevilen eserlerinin yanı sıra, Türkçe olarak daha önce Sezen Aksu'nun seslendirdiği ve Aysel Gürel'in sözlerini kaleme aldığı "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı söyledi.

Uzun süre sahnede kalan Namjoo, konserde gitarın yanı sıra, setar ve dutar çaldı. Sanatçı, "Iraneh Khanom" şarkısını seslendirirken de göz yaşlarını tutamadı.

The New York Times tarafından İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen ve İran ve Batı müziğini kendine has yorumuyla harmanlayan sanatçıya, konserde İranlı ve Türk hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca ünlü sanatçıya sahnede bateride Yahya Alkhansa, elektro gitarda Anders Nilsson, bas gitarda Sean Conly eşlik etti.