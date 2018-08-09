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Tarihi yeni yerine indiriliyor

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden alınarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik parka nakledilen bin 500 tonluk tarihi hamam yeni yerine yerleştiriliyor. Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi. 'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması dün başladı. Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor. Tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

36 SANTİMETRE İNDİRİLDİ
Dün tarihi hamamın, taşındığı "SPMT" aracından 36 santimetre indirilmesi sağlandı. Havanın sıcak olması nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün kaldığı yerden devam edilecek. Bölgedeki diğer eserlerin de yıl sonuna kadar taşınması planlanıyor.
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