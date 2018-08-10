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(10 Ağustos 2018)

arasında hem yerli hem de yabancı filmler yer alıyor. Bu haftanın en dikkat çeken filmi arasında yer alan Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin başrolünde ise Jason Statham var. ağırlıklı olarak adrenalin yüklü olacak. İşte bu hafta vizyona girecek filmler ve bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları...

Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 09:35
Bu hafta vizyona giren filmler (10 Ağustos 2018)

BENİ SATAN CASUS

Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.

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Bu hafta vizyona giren filmler (10 Ağustos 2018)
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