Bodrum’da ‘Don Kişot’ balesi

Ana medya sponsorluğunu SABAH ve atv'nin üstlendiği 16. Uluslararası Bodrum
Bale Festivali'nde önceki gece Don Kişot
balesi sahnelendi. Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Antik Tiyatro'da düzenlediği etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Gösteriyi Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 40 kişilik ekibin sahne aldığı gösteriyi Ludwig Minkus'un müzikleri ile Marius Petipa'nın koreografisi ile Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. İki perdeden oluşan ve 100 dakika süren bale, izleyenleri Don Kişot'un hayal dünyasına götürdü. Bakan Ersoy
, gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bu yıl turizmin iyi gittiğini ancak hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Ersoy, "Ben de Bodrum sevdalısıyım. Uzun yıllardır Bodrum'a geliyorum. Turizmi bu tür kültür faaliyetleri ile de birleştirmemiz gerekiyor, sezona yaymamız gerekiyor. Kültür faaliyetlerinin sadece yüksek sezonla sınırlı kalmaması gerekiyor" dedi. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından "Frida" balesinin sahnelenmesiyle sona erecek.