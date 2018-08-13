Nobel’li yazar Naipaul’a veda

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu, Hint asıllı İngiliz yazar Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul
85 yaşında hayata veda etti. Ailesi yazarın İngiltere
'nin Wiltshire kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yazarın yaşlılığa bağlı olarak son dönemde sağlığının kötüye gittiği belirtildi. "Nehrin Dönemeci," "Taklitçiler" ve "Gelişin Bilmecesi" romanlarıyla tanınan yazar, yapıtlarında sömürgeciliği ve sömürge toplumlarının siyasi ve kültürel psikolojisini irdelemişti. Naipaul, 2001'de ödüle layık görülmüştü.