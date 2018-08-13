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Nobel’li yazar ’a veda

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Nobel’li yazar Naipaul’a veda
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu, Hint asıllı İngiliz yazar Vidiadhar Surajprasad (V.S.) 85 yaşında hayata veda etti. Ailesi yazarın 'nin Wiltshire kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yazarın yaşlılığa bağlı olarak son dönemde sağlığının kötüye gittiği belirtildi. "Nehrin Dönemeci," "Taklitçiler" ve "Gelişin Bilmecesi" romanlarıyla tanınan yazar, yapıtlarında sömürgeciliği ve sömürge toplumlarının siyasi ve kültürel psikolojisini irdelemişti. Naipaul, 2001'de ödüle layık görülmüştü.
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Nobel’li yazar Naipaul’a veda
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