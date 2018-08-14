Ünlü pan flüt sanatçısı Gheras Kuşadası’nda konser verecek

Dünyanın yaşayan en iyi pan flüt sanatçısı olarak kabul edilen Marin Gheras ikinci kez Kuşadalılarla buluşacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konserde Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Gheras, Kuşadalılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Kuşadası Belediyesi, dünyanın en iyi pan flüt sanatçılarından Marin Gheras'ı bir kez daha Kuşadılarla buluşturacak. Gheras, 16 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da Kervansaray'da Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte ücretsiz bir konser verecek.

