Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Aspendos Festivali ustaları ağırlayacak

Aspendos Festivali ustaları ağırlayacak

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Aspendos Festivali ustaları ağırlayacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. Festival Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde 4-18 Eylül arasında izleyicilerin beğenisine sunulacak. atv ve SABAH'ın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğin açılışı, Puccini'nin en sevilen operası "" ile gerçekleştirilecek. Ünlü eserde; Pekin'de yaşayan prensesi Turandot'un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde aktarılıyor. 10 Eylül Pazartesi akşamı Ankara ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek "Zorba" balesi ile festival devam edecek. Festivalin bu yılki yıldızı Bolşoy Balesi olacak. Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu 13 Eylül akşamı sahne alacak. İki bale ve iki opera eserinin sahneleneceği festivalin kapanışı 18 Eylül akşamı Verdi'nin "Aida" operası ile gerçekleştirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aspendos Festivali ustaları ağırlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN