Aspendos Festivali ustaları ağırlayacak

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Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. Festival Antalya
'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde 4-18 Eylül arasında izleyicilerin beğenisine sunulacak. atv ve SABAH'ın ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğin açılışı, Puccini'nin en sevilen operası "Turandot
" ile gerçekleştirilecek. Ünlü eserde; Pekin'de yaşayan Çin
prensesi Turandot'un evliliği komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde aktarılıyor. 10 Eylül Pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera
ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek "Zorba" balesi ile festival devam edecek. Festivalin bu yılki yıldızı Bolşoy Balesi olacak. Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu 13 Eylül akşamı sahne alacak. İki bale ve iki opera eserinin sahneleneceği festivalin kapanışı 18 Eylül akşamı Verdi'nin "Aida" operası ile gerçekleştirilecek.