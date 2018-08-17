Bale festivali Frida ile bitti

Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
veda etti. Sabah ve atv'nin ana medya sponsoru olduğu festival 1 Ağustos'ta Zorba ile başlamıştı. Etkinliğin son gününde ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu "Frida"yı sahneledi. Bodrum Antik Tiyatro
'da iki saat süren gösterinin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın'a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a aitti. Meksikalı ünlü sanatçı Frida Kahlo
'nun bir otobüs kazasında yaralanması sonucu geçirdiği travmalar ve resim yapmaya yönelmesini konu eden gösteriyi bin 500 kişi izledi. Frida'nın çocukluğu ve gençliği Aslı Güneş Sümer, Frida'yı Funda Mete, Diego Rivera'yı Kerem Ünal İnanç canlandırdı. Resimlerine yansıyan imgeleri sahneye taşıyan eser, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsünü anlatıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan kapanış konuşmasında "Gelecek yıllarda Bodrum'a ve sizlere bundan daha özel festivaller yapmak için uğraşacağız" dedi.