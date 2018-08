'Soul müziğin kraliçesi' Aretha Franklin hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de "Soul müziğin kraliçesi" olarak anılan Aretha Franklin 'in hayatını kaybettiği açıklandı.76 yaşındaki sanatçı, 2010'da pankreas kanserine yakalandığından bu yana ağır hastalık koşullarıyla mücadele ediyordu. 3 gün önce yapılan duyuruda Franklin'in çok hasta olduğu bildirilmişti.25 Mart 1942'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin, 2 yaşında Buffalo, New York 'a; 5 yaşında Detroit, Michigan'a taşındı. Çocuk yaşta kilise korosunda müzik hayatına başlayan Franklin, 18 yaşında ilk plak anlaşmasını Columbia Records'la yaptı.1967'de Atlantic Records'la anlaşan şarkıcı, "Respect", "( You Make Me Feel Like ) A Natural Woman", "Spanish Harlem", "Think" gibi şarkılarıyla '60'ların sonunda "Soul müziğin kraliçesi" olarak anılmaya başlandı.Kariyeri boyunca 18 Grammy ödülü kazanan, albümleri dünya müzik tarihinin en çok satanları arasında yer alan Franklin, 1987'de Rock and Roll Şöhretler Müzesine dahil edildi.13 Ağustos'ta Associated Press 'e konuşan ve Franklin'in ailesine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, ünlü sanatçının çok hasta olduğunu söylerken şarkıcının yaşadığı Detroit'teki yerel Local 4 news'ten Evrod Cassimy de "Soul'un Kraliçesi ve yakın arkadaşım Aretha Franklin'in çok hasta olduğunu bildirdiğim için çok üzgünüm. Bu sabah ailesiyle konuştum. Dualarınızı ondan esirgememenizi istiyor" demişti.2010'da geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Franklin, geçtiğimiz yıl ölümüne dair çıkan yalan haberlere dair US Weekly'e yazdığı yazıda "Genel olarak iyiyim, tüm testlerimin sonuçları iyi. İlaçların yan etkisi sebebiyle çok kilo kaybettim" demişti. Franklin, doktorlarının talimatıyla Nisan ayındaki iki konserini iptal etmişti.2017'de geçici olarak sahnelere veda ettiğini duyuran Franklin, son olarak Elton John Aids Vakfı'nın kasım ayındaki gala etkinliğinde sahne almıştı. Franklin, aynı dönemde A Brand New Me adlı son albümünü yayınlamıştı.Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Think gibi eserlerle tanınmasının yanı sıra ABD'deki Yurttaş Hakları Hareketi'nin de destekçilerindendi