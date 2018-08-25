Göbeklitepe’ye 1 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasından sonra daha fazla ilgi görmeye başlayan dünyanın ilk ve en eski tapınak merkezi Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Tarihi 12 bin yıl önceye dayanan kent, sıcak havaya rağmen bayram tatilinde de yoğun ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'yı 806 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi toplayan Göbeklitepe şu ana kadar 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekorunu kırdı. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 2 milyona ulaşması beklenen tarihi merkez, en son Güney Kore'li internet fenomenlerini ağırladı.

Şanlıurfa ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi yöneticisi Göbeklitepe'ye hayran kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Güney Koreliler çektikleri fotoğrafları kendi hesaplarından paylaşıp Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlayacak.

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