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’ye 1 milyon ziyaretçi

İnsanlık tarihinin en eski tapınak merkezi bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Yıl sonuna kadar 2 milyon ziyaretçi bekleniyor.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Göbeklitepe’ye 1 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasından sonra daha fazla ilgi görmeye başlayan dünyanın ilk ve en eski tapınak merkezi 'daki , ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Tarihi 12 bin yıl önceye dayanan kent, sıcak havaya rağmen bayram tatilinde de yoğun ilgi gördü. İl Kültür ve Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'yı 806 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi toplayan Göbeklitepe şu ana kadar 1 milyon turisti ağırlayarak, ziyaretçi rekorunu kırdı. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 2 milyona ulaşması beklenen tarihi merkez, en son 'li internet fenomenlerini ağırladı.
Şanlıurfa ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi yöneticisi Göbeklitepe'ye hayran kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Güney Koreliler çektikleri fotoğrafları kendi hesaplarından paylaşıp Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlayacak.

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