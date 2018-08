ABD’de ‘Diriliş Ertuğrul’ rüzgârı

ABD'nin New Jersey eyaleti Brunswick bölgesideki New Brunswick İslam Merkezi'nde (NBIC) Kurban Bayramı vesilesiyle, "Diriliş Ertuğrul" temalı kutlama programı düzenlendi. Programa, Türkiye'de yayımlanan diziden esinlenerek, tarihi kıyafetlerle gelen çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı. Müslüman davetliler için bir de Türk Beyi tahtı hazırlandı. Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi'yi anlatan kısa bir sunum ile başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan "Ertuğrul Diriliş" dizisini anlatan video ile devam etti. Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından Diriliş Ertuğrul'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yoğun katılımın olduğu gecede Ertuğrul kostümleri giymiş çocuk ve yetişkinler performansları ile davetlilerden alkış aldı. Gösterilerin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve ayran ikram edildi. NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, "Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU