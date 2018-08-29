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Kamplardan beyazperdeye

Saraybosnalı yönetmen Aida Begic’in Türkiye’deki Suriyeli üç çocuğun hikâyesini anlatan “Beni Bırakma” filminin oyuncuları , , ve Akçakale’deki kamplardan seçildi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Kamplardan beyazperdeye
Cannes 'nden ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikâyesini beyazperdeye taşıdı. "Saraybosna'nın Köprüleri," "Çocuklar" ve "Kar" gibi filmleriyle dünyada büyük yankı uyandıran Begic'in senaryosunu da yazdığı film Suriyeli mülteciler için kurulmuş olan 'daki bir yetimhaneye gönderilen üç arkadaşın hayata tutunma çabasını anlatıyor. Şimdiye dek Çin'deki Şanghay Film Festivali'nden İran'daki Fajr Film Festivali'ne kadar pek çok yerde gösterilen film, 21 Eylül'de ülkemizde gösterime girecek.

350'DEN FAZLA YETİM
Filmin yolculuğu oldukça ilginç. Savaş mağduru 350'den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla , Şanlıurfa, ve Akçakale'de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film ile taçlandırıldı. Başrollerdeki İsa Demlakhi, Ahmad Husrom ve Motaz FaezBasha başta olmak üzere filmde rol alan tüm çocuklar bu kamplardan seçildi.

'BU DUYGUYU İYİ BİLİYORUM'
BOSNA Hersek savaşını yaşamış biri olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirten yönetmen Aida Begic, "Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak. Mültecilere karşı önyargılı olanların bu filmle farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum" dedi.
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