Zeki Müren’e filarmonik yorum

SOSYAL sorumluluk projelerinin yanı sıra kültürsanat çalışmalarına da destek veren Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Zeki Müren
şarkıları konser turnesi kapsamında Bodrum
'daydı. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın solistliğini yaptığı orkestra, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde Bodrumlular'a müzik ziyafeti verdi. Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını Karahan ile birlikte söyleyen Bodrumlular "Sanat Güneşi"ni andı. Zeki Müren'in hafızalardan çıkmayan "Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Yaralı Gönül" gibi şarkılarını seslendiren Karahan, bu çalışmanın albümünün çıkacağını seyirciyle paylaştı.