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’e filarmonik yorum

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Zeki Müren’e filarmonik yorum
SOSYAL sorumluluk projelerinin yanı sıra kültürsanat çalışmalarına da destek veren Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, şarkıları konser turnesi kapsamında 'daydı. Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın solistliğini yaptığı orkestra, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde Bodrumlular'a müzik ziyafeti verdi. Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını Karahan ile birlikte söyleyen Bodrumlular "Sanat Güneşi"ni andı. Zeki Müren'in hafızalardan çıkmayan "Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Yaralı Gönül" gibi şarkılarını seslendiren Karahan, bu çalışmanın albümünün çıkacağını seyirciyle paylaştı.
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Zeki Müren’e filarmonik yorum
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