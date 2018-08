Türkiye’nin Oscar’ları sahiplerini buluyor

BUGÜN NELER OLDU

SABAH gazetesinin ana medya sponsoru olduğu Türk sinemasının en uzun soluklu değeri olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül- 5 Ekim arasında düzenlenecek. Bu yılki teması "insanlık" olarak belirlenen, 55 filmlik programla 55'inci kez sinemaseverle buluşmaya hazırlanan festivalde, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı olarak sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz 'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Festivalin açılışı, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağı "Everybody Knows /Herkes Biliyor" filminin Türkiye prömiyeriyle başlayacak. Bu yılki Onur Ödülleri ise usta Macar yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verilecek. Festival programını düzenlediği toplantıyla açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , "Yarışma bölümüne başta Rusya, Çin, İran, Lübnan, Ukrayna, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Litvanya, Macaristan, Brezilya, Arjantin olmak üzere 26 ülkeden 84 başvuru yapıldı" dedi. Başkan Türel, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Antalya Film Festivali 'ne evrildiği dönemde, dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye'de de verilmesine öncülük edeceğiz. Amerika'daki Oscar ödülleri gibi Türkiye'de üretilen tüm üretimlerin ödüllendirileceği sektör ödülleri sisteminin kurulması önemli bir boşluğu dolduracak. Buna Antalya olarak biz öncülük etmiş olacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren verilmesini düşündüğümüz 'Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri' her yıl vizyona girmiş tüm filmlerin yanı sıra, festivallerde gösterilen bağımsız sinemanın da değerlendirileceği bir sistemle verilecek" dedi. Sinema Genel Yönetmeni Erkin Yılmaz ise şöyle dedi: Türk sinema endüstrisi alanında tarihe tanıklık ediyoruz. Tabiri caizse Türkiye'nin Oscar'ları olarak adlandırılacak bir ödül törenini tüm sinema sektörünün tüm renkleriyle kucaklayan bir ödül merasimini uluslararası film festivalinin parçası olarak göreceğiz" diye konuştu.