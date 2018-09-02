'4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı' açıldı

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın önemine değinerek, "Şu anda 37 Arap kökenli yayıncımız var İstanbul'da faaliyet gösteren. Dolayısıyla bir müddet sonra fuar, burada yaşayan Arap kökenli vatandaşlarımız için bir ihtiyaç haline geldi." dedi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılan fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kısakürek, Arap Yayıncılar Birliği'nin Arap coğrafyası dışında destek verdiği ve akredite ettiği en büyük fuar haline geldiklerini belirterek, "Tabii ki Mısır, Lübnan ve Ürdün fuarları yoğun geçen fuarlar ama birebir satış bakımından da hakikaten bu kadar yayıncının bir arada olduğu fuarlar çok az. Daha iyi olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Kısakürek, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlandığını dile getirdi. Fuarın 6 bin metrekarelik bir alanda okuyucuyla buluştuğuna işaret eden Kısakürek, "15 ülkeden 207 yayıncı iştirak ediyor. Bizi mutlu eden, bu yayıncıların neredeyse tamamının temmuz başında bize ok vermiş olmasıydı. Bu fuarın duyurusu bakımından da çok memnunuz. Çünkü derneğimizden arkadaşlar Brezilya'daki fuara gittiği zaman 'Eylül ayında fuar yapıyormuşsunuz. Acaba biz de katılabilir miyiz?' tarzında sorular geliyordu. Açıkçası bu da bizi çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK GÜN 6 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ GELDİ"

Emrah Kısakürek, "Yeni Bir Dünya Keşfet" sloganıyla açılan fuara ilk günden itibaren gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydederek, "Normalde fuarların ilk günü zayıf geçer. Dün 6 binin üzerinde ziyaretçi gelmiş. Benim genel olarak gözlemlediğim, protokol haricinde hem öğrencinin hem ailelerin katıldığı bir fuar oldu. Az önce de birileri bana fuara nasıl gidebiliriz? diye yol sordu. Aileler pazar gününü buraya gelmek için ayırmış." diye konuştu. Arap coğrafyasıyla Türkiye'nin tarihsel bir bağı olduğunun altını çizen Kısakürek, şöyle devam etti:

"Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla Arap kökenli vatandaşımız var. Ayrıca bazı durumlardan dolayı ülkemizde hem Suriyeli hem Iraklı çok fazla vatandaşımız var. Onların birçoğu İstanbul'a yerleşti. Hatta şu anda 37 tane Arap kökenli yayıncımız var İstanbul'da faaliyet gösteren. Dolayısıyla bir müddet sonra fuar, burada yaşayan Arap kökenli vatandaşlarımız için bir ihtiyaç haline geldi. Bu sadece fuarların içinde 3-5 tane küçük dükkanla bitmiyor. Gördüğünüz gibi 200'ün üzerinde yayıncı var ve dün gördüğüm kadarıyla herkese ayrı ayrı teveccüh var. Bir de Türkçe kitapların satıldığı fuarlarımızdaki gibi her türden, yelpazenin her tarafından Arap yayıncı var. Dolayısıyla bu da özellikle Arapça fuarı denince dini yayınlar fuarı mantığından kurtarmış oluyor fuarımızı. O bakımdan da teveccüh göreceğine inanıyoruz."

Kısakürek, telif anlaşmaları konusunda da yayınevlerininin birebir görüşmeler yapacağını söyleyerek, "Arapça kitap fuarının ilkinden bugüne 600'ün üzerinde anlaşma imzalandı. Dolayısıyla bu zaten devam eden bir şey. Burası da üzerine katkı sağlayacak. Daha başarılı olacağını ve daha sık alışveriş yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan yayıncıların katıldığı fuar, 9 Eylül'e kadar devam edecek.