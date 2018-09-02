Aspendos Festivali için geri sayım

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" bu yıl 4-18 Eylül tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak. atv ve SABAH'ın ana medya sponsoru olduğu festival, zengin programıyla dikkat çekiyor. Festival, 4 Eylül akşamı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın "Calaf" rolüyle başrolde yer aldığı "Turandot" operasıyla başlayacak. İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası eşlik edecek.

İKİ OPERA, İKİ BALE

10 Eylül akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası'nın sahneleyeceği Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı "Zorba" ile devam edecek festivalin bu yılki yıldızı Bolşoy Balesi olacak. Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül Perşembe akşamı "Bolşoy Bale Gala Gecesi" adlı performanslarını sahneleyecek. İki bale, iki opera eserinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı ise 18 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin muhteşem operası "Aida" ile gerçekleştirilecek.