Antik tiyatroda Turandot keyfi

SABAH'ın ana medya sponsoru olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale FestivalAntalyalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği festivalin açılış eseri Turandot operası, büyük beğendiği topladı. Bakan Ersoy, sanatçıların operada çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi. Opera ve bale gibi bütün kültür, sanat ve arkeolojik değerlerin çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürünü, sanatını ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle arkeoloji konusunda dünyada rakipsiz değerlerimiz var. Bunları dünyayla paylaşmak istiyoruz" dedi. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin vefat ederek son bölümünü tamamlayamadığı ünlü opera, Pekin'de yaşayan Çin prensesi Turandot'un evliliğini komedi ve dramın birleştiği bir müzikal yapı eşliğinde anlatılıyor. Eseri İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan "Prens Calaf" rolünü üstlendi. Solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Alberto Veronesi şefliğindeki orkestrası eşlik etti. Toplam 4 gösterinin sahneleneceği 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 10 Eylül Pazartesi Zorba balesi, 13 Eylül Perşembe Bolşoy Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül'de Guiseppe Verdi'nin Aida operasıyla sona erecek. Açılışı, Bakan Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve 3 bin civarında yerli ve yabancı sanatsever izledi. İzleyiciler eserin sonunda orkestra ve sanatçıları ayakta alkışladı.

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