Darülaceze sakinleri için buluştular

Sabah saat 8.30'da Bridge Restoran'ın sponsor olduğu kahvaltı ikramı ile başlayan toplantı Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı'nın sunumuyla devam etti. Sayın Malatyalı Darülaceze'nin projelendirdiği Sosyal Hizmet Şehri, Yurt Projesi ve Darülaceze Kamu Spotlarının yer aldığı sinevizyon gösterimini sunduktan sonra şunları söyledi;

"İzlemiş olduğunuz videoların tamamı kendi imkanlarımızla kendi ekibimiz tarafından yapılmakta ve hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de kendi yayınlarımız olan Darülaceze Bülteni ve Kapı dergisinden servis edilmektedir. Darülaceze'nin tanınırlığının artması, halkımızın kurumumuz hakkındaki farkındalığının çoğalması için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden sosyal medya üzerinden de desteğinizi bekliyoruz." dedi. Ardından Darülaceze gönüllümüz Sayın Asuman Karaşabanoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın Karaşabanoğu yaptığı konuşmasında II. Abdülhamid Han'ın vakıf kültürünü ete kemiğe büründürdüğü bu kurumun 123 yıldır kesintisiz süren hizmetinden bahsederek özetle şu mesajı verdi:

"En uzak mesafe birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafedir. Bu kritik günlerde bizim bu sıcaklığımız Misak-ı Milli'nin tüm sınırlarına yayılsın."

Sayın Karaşabanoğlu'nun ardından Darülaceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci Konuşmasını yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı. Sayın Cebeci, göreve geldiği 3 yıllık süreç içinde kurum içinde yapılan gerek mimari restorasyon gerekse hizmet anlamındaki çalışmalardan ve üretilen projelerden bahsederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sayın Cebeci;

"Biz iyiyiz" demekle iyi olunmuyor. Eğer başkaları takdir ederse gönlümüz ferahlıyor.

Göreve geldiğimizden bu yana Darülaceze'nin çehresi tamamen değişti. Eski halini hatırlarsınız. Burada en önemli mesele yapılan işlerin çoğunun maliyetini sponsorların üstlenmesidir. Sizin gibi hayırseverlerin katkısıyla kurumun bütçesine dokunmadan bunca işler yapıldı.

Bu gün burada Darülaceze'ye yürekten katkıda bulunan dostlarımız var. Sabah saat 8:00'da davet ettik, koşarak geldiler. Ben burada herkese yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Son olarak günün konuşmacısı Dr. Hayri Baraçlı misafirlere hitap etti. Sayın Baraçlı konuşmasında özetle şunları söyledi;

"Bizim anlayışımızda ve kültürümüzde darülacezeler, darülşifalar ve vakıflar gibi kurumlar varken topluma hizmet edebilmek sadece devlet anlayışı içinde değil, bir birlik anlayışı içinde ve sivil toplum dayanışması şeklindedir. Biz bunun en güzel örneğini içinde bulunduğumuz Darülaceze'de görüyoruz.

Bir çok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde görüyoruz ki; en önemli özelliğimiz birlik ve beraberliğimizdir. Bizim birlik ve beraberliğimizi ortaya çıkaran en önemli unsur ise dinimiz, dinimizin en önemli unsurlarından biri de "insanlığa hizmettir". Bu yüzden ecdadımızın vakıflarının belirlenebilen sayısı 26 bin civarındadır. Bu sayı Osmanlı Devleti'nin bir vakıf devleti ve bir sosyal devlet olduğunun en büyük göstergesidir. Vakıf anlayışı içinde bir birlik ve beraberlik ile bir dayanışma ruhu ortaya çıkardığını bizim asla unutmamamız gerekir.

Yabancıların bizi anlayamadığı çok önemli bir husus var. Bizle "bereket" anlayışına sahibiz. Bu da vakıflarla, hizmetlerle, fitrelerle, sadakalarla veya kurbanlarımızla ortaya çıkıyor. Yabancıların bunu anlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü biz kapitalist düşünmüyoruz. Biz insanlığa hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğuna inanıyoruz. Onun içindir ki Türkiye'ye yapılan saldırıların temel noktasında bu vardır. Bizim bu hizmetlerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye tüm dünyada insani yardım hususunda dünya 2.'si konumundadır. Bunu da ayrıca dikkate almak gereklidir." dedi.

Sayın Baraçlı'nın konuşmasının ardından Darülaceze'ye katkı sağlayan misafirlerimizden; Ali Kütük, Atilla Bingöl, Arzu Çağlar, Rıdvan Yeşil, Abdullah Sanlı ve Hayri Baraçlı'ya günün anısına birer hediye takdim edildi. Son olarak misafirlerimiz aile fotoğrafı çekimi için kamera karşısına geçti.

Etkinliğin sona ermesinin ardında ise misafirlerimiz Başkanımız Hamza Cebeci ve yönetim kadromuz eşliğinde Darülaceze'nin birimlerini dolaşarak bilgi aldılar ve Rehabilitasyon Merkezimizde sakinlerimiz ile bir araya geldiler.