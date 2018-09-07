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Sıra dışı bir piyano resitali

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Sıra dışı bir piyano resitali
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in evsahipliğini yaptığı, ünlü şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği 19. 'nin beşinci gününde, Kamuran Gündemir anısına genç yetenekler resitalinde Kenan Tatlıcı sahneye çıktı.

BÜYÜLÜ BIR YOLCULUK
Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gerçekleştirilen piyano resitali, büyük ilgi gördü. Uluslararası konser salonlarında verdiği resitallerle adından söz ettiren Tatlıcı, seyircileri şaşırttı. Genç sanatçı, seslendirdiği eserlerin notalara dönüşme öykülerini anlatarak, seyircilerini büyülü bir yolculuğa çıkarttı. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.
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Sıra dışı bir piyano resitali
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