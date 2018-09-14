Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor!

Rus Mezzo-Soprano Anastasıa Boldyreva ve devlet opera ve balesi solist sanatçılarının sahnede olacağı aida operası ile bitiyor.

Amneris rolü ile Aspendos'ta olacak ve genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Rus mezzo-soprano Anastasia BOLDYREVA, Arena Di Verona'daki İtalya'nın en prestijli festivalinde, Genova'daki Carlo Felice Tiyatrosu'nda ve Roma Opera Tiyatrosu'nda sahne almaktadır.

Antik Mısır'da geçen, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlattığı eserin orkestra şefliğini Alexandru SAMOILA yapıyor.ATV-Sabah''ın Ana Medya Sponsoru olduğu festivalAntalyalya Büyükşehir Belediyesinin değerli katlılarılayla eserin sponsorluğunu "Süral Otel" üstleniyor.