Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor!

Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor!

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25. ve Bale Festivali”, Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor. Ünlü Bulgar rejisör Kuzman POPOV’un sahneye koyduğu, Rus Solist Sanatçı Anastasia ’nın da sahnede olacağı “AİDA” operası 18 Eylül 2018’de 2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda ’da geçiyor..

Giriş Tarihi: 14.9.2018 17:54
Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor!

Rus Mezzo-Soprano Anastasıa ve solist sanatçılarının sahnede olacağı aida operası ile bitiyor.

Amneris rolü ile Aspendos'ta olacak ve genç yaşına rağmen kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Rus mezzo-soprano Anastasia BOLDYREVA, Arena Di Verona'daki 'nın en prestijli festivalinde, Genova'daki Carlo Felice Tiyatrosu'nda ve Roma Opera Tiyatrosu'nda sahne almaktadır.

'da geçen, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlattığı eserin orkestra şefliğini Alexandru SAMOILA yapıyor.ATV-Sabah''ın Ana Medya Sponsoru olduğu festivalAntalyalya Büyükşehir Belediyesinin değerli katlılarılayla eserin sponsorluğunu "Süral Otel" üstleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giuseppe VERDI’nin muhteşem operası “Aida” ile sona eriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN