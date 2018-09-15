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Goran Bregoviç müzikseverlerle buluştu

Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç müzikseverlerle buluştu.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 00:09 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 00:09
Goran Bregoviç müzikseverlerle buluştu

Sanatçı, "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

"Three Letters from Sarajevo" isimli turnesiyle İstanbul'a gelen sanatçı, farklı dillerde seslendirdiği repertuvarıyla ayakta alkışlandı.

Daha önce birçok kez Türkiye'de konser veren Bregoviç, tekrar Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Goran Bregoviç, "Ederlezi", "Gas Gas", "Kalasnjikov", "Vino Tinto", "Duj Duj", "Bella Ciao" ve "Maki Maki" gibi çok bilinen eserlerini seslendirdi.

Sanatçıya sahnede, 5 nefesli ve bir vurmalı saz ile 2 vokalden oluşan orkestra eşlik etti.

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Goran Bregoviç müzikseverlerle buluştu
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