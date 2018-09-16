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’dan ‘IL DIVO’ geçti

Ünlü grup “IL DIVO”, müzik listelerinde bir numaraya yükselen yeni albümleri “Timeless” turnesi kapsamında, 6 yıl sonra ’da rüya gibi bir konser verdi

Giriş Tarihi: 16.9.2018
İstanbul’dan ‘IL DIVO’ geçti
Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla bir fenomene dönüşen, 4 çok özel solistten oluşan dünyaca ünlü müzik grubu "IL DIVO", geçtiğimiz gece Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserde, lu müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. 6 yıl sonra İstanbul'da sahne alan grup, kenderine eşlik eden birbirinden başarılı müzisyenlerin yer aldığı orkestrası ve modern danstan baleye geniş bir koreografi sergileyen dansçılarıyla, gerçek bir müzik şölenine imza attı. Sahnede 15. yıllarını kutlayan grup, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 4 dilde şarkılar seslendirdi. "My Way"', "My Heart Will Go On", "Love Me Tender", "Unforgettable" gibi unutulmaz eserleri seslendiren, seyircilerin ayakta yoğun alkışına kayıtsız kalamayan "IL DIVO", konserin sonunda Türk bayrağı açarak seyircileri selamladı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

REKORLAR KİTABINDA
ABD'li tenor David Miller, İspanyol bariton Carlos Marin, İsviçreli tenor Urs Bühler ve Fransız tenor Sebastien Izambard'tan oluşan grup söyledikleri şarkıların yanı sıra esprileriyle de salonu dolduran 5 bin kişiyi eğlendirdi. Topluluk, bugüne kadar 30 milyonu aşan albüm satışına ulaşırken, 33 ülkede 160 altın ve platin plak kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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İstanbul’dan ‘IL DIVO’ geçti
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