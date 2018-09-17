3 bin kısa fılmden 10’u fınale kaldı

ULUSLARARASI Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Altın Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. 3 bin kısa film
in başvurduğu yarışmada 10 kısa film finale kaldı. Melis Birkan, Barry Ward, Laura Kavanagh, Çiğdem Mater ve Bulut Reyhanoğlu'nun yer aldığı jürinin seçtiği filmler şöyle: 'Demek Geri Döndü'-Wathab Alsigar, 'Dört Anne'-Alicia Albares, 'Evsizler'- Tiernan Williams, 'Hâlâ Nefes Alıyorum'- Cana Yılmaz, 'Kahramanlar'- Santiago Cardelus Ruiz-Alberdi, Pablo Manchado Cascon, 'Kutu'- Merve Cirişoğlu Çotur, 'Mavi Petar'-Jure Busic, 'Ses'-Jonathan Muia, 'Tatlı Şeker'-Yılmaz Vurucu ve 'Tel'-Berkay Hasbay...