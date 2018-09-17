Klarnet Festivali’nde yıldız yağmuru

Uluslararası Klarnet Festivali
kapsamında önceki gece düzenlenen Goran Bregoviç konserinden sonra Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde dün de İspanyol şarkıcı Buika'yı ağırladı. Festival kapsamında yarın ise Yunan müziğinin usta isimlerinden Despina Vandi, hayranlarıyla Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde bir araya gelecek. Festivalin sanat yönetmeni ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı
, "Bu konserlerde çıkan gruplar, bugün sosyal medyada en çok takip edilen, genç kitlelerin takip ettiği gruplardı. Onların festivalde yer bulacakları onlar açısından da bizim açımızdan da çok önemliydi" dedi.