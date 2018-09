‘Taht’ın tek hâkimi

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri 'nde, Netflix ve HBO kanallarının dizileri kıyasıya yarışırken, Game of Thrones Taht Oyunları ) hayranlarını yine hayal kırıklığına uğratmayarak, "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi oldu. Dizinin oyuncularından Peter Dinklage da drama türünde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Bu yılki ödül töreninin en iyi çıkış yapan dizisiyse komedi kategorisinde yarışan "The Marvelous Mrs. Maisel" oldu. Ödül törenine damga vuran ise yönetmen Glenn Weiss 'in sürpriz evlenme teklifiydi.Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen, Michael Che ve Colin Jost'un sunduğu 70'inci Emmy Ödülleri'nde 17 yıldır üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO kanalı, tahtı Netflix'e devretti. HBO, bu yıl Emmy Ödülleri'nde son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybederken, her iki kanal da 23 Emmy aldı.Drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu", "The Crown" dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, "En İyi Erkek Oyuncu" ise "The Americans" ile Matthew Rhys seçildi. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında "En İyi Dizi" seçilmesinin yanı sıra aynı dalda "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini topladı. Üç dalda ödül alan "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" dizisi de öne çıkan yapımlardandı.Oscar Ödülleri'ni yöneten Glenn Weiss "En İyi Özel Yapım Yönetmeni" ödülünü almak için sahneye çıktığında sevgilisi Jan Svendsen 'e izleyicilerin önünde evlenme teklifi etti. İki hafta önce kaybettiği annesini anan Weiss, annesinin kız arkadaşı Jan Svendsen için bir güneş ışığı benzetmesini yaptığını anlatarak, "Jan sana kız arkadaşım olarak seslenmek istemiyorum, çünkü sana karım demek istiyorum" dedi. Jan sahneye çıktığında Weiss dizlerinin üzerine çökerek, "Benimle evlenir misin" dedi. Jan'in kabul etmesiyle salonda alkışlar yükseldi.