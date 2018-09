Uluslararası çizer MK Perker Contemporary'de

Çizgi romanın Oscar'ı Eisner Ödülü'ne aday gösterilen sanatçı, Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türk çizerdir.

Çini mürekkebi ve tarama ucu sanatının Türkiye'deki ender temsilcilerinden olan Perker, Contemporary Istanbul için özel olarak hazırladığı " Miralay " isimli seri çalışmaları, seçkinin en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Sanatçı 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Contemporary Istanbul 'da PİLOT Galeri booth B1-603 standında yeni çalışmalarıyla sanatseverle ilk kez buluşacak.





M.K. Perker Eserleri hakkında;

M.K. Perker'in eserleri, bir çok farklı sanat disiplininin etkilerini taşıyarak, hem nostaljik hem çağdaş olanı bir araya getirerek ve bu disiplinler arasında geçişler sağlayarak karşımıza çıkıyor. Sanatçının yıllarca The New York Times, Washington Post gibi yayınlar için hazırladığı editoryal illüstrasyonlardan, DC Comics için çizdiği çizgi roman albümlerine, The New Yorker'da yayınlanan karikatürlerinden, Mad dergisinde yer alan striplerine kadar uzanan geniş yelpazeli background'unu daha geniş ve yeni bir alana taşıdığına; bunu yaparken de sinemadan, müziğe, reklamlara, müzik videolarına, tarihi kişiliklere dek uzanan bir popüler kültür vurgusu oluşturduğuna şahit oluyoruz. Özellikle ABD'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Low Brow Art akımına dahil edebileceğimiz, kağıt üzerine çini mürekkebi ve tarama ucuyla yaratılmış bu eserler aynı zamanda klasik figüratif öğeleri, sürrealist bir atmosfer içinde realistik ile egzejerasyonu birleştirerek de yeni bir alan açıyor.