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yadigârı artık ’nin

’nın Makedonya’daki en değerli kültürel miraslarından FETÖ’nün sabotaj girişimlerine rağmen Yunus Emre Enstitüsü’ne devredildi

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Osmanlı yadigârı Kurşunlu Han artık Türkiye’nin
'teki en önemli kültürel miraslarından olan resmen Yunus Emre Enstitüsü'ne devredildi. 2015'te Makedonya parlamentosunda iki ülke arasında imzalanan anlaşma onaylanarak Kurşunlu Han'ın Cumhuriyeti'ne devredilmesi karara bağlanmıştı. Aradan geçen süre zarfında terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışmasıyla birlikte Han'ın Türkiye tarafından yapılacak restorasyon planı onay alamayarak devir gerçekleşmemişti.Yıllardır süren tartışma ise geçen hafta son buldu. Makedonya , Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Şemsettin Şeker'i bilgilendirip devrin resmen gerçekleştiğini ileterek, restorasyon sürecinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker'in girişimleriyle çözüme kavuşan Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.
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Osmanlı yadigârı Kurşunlu Han artık Türkiye’nin
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