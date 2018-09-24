Osmanlı yadigârı Kurşunlu Han artık Türkiye’nin

Üsküp
'teki en önemli Osmanlı
kültürel miraslarından olan Kurşunlu Han
resmen Yunus Emre Enstitüsü'ne devredildi. 2015'te Makedonya parlamentosunda iki ülke arasında imzalanan anlaşma onaylanarak Kurşunlu Han'ın Türkiye
Cumhuriyeti'ne devredilmesi karara bağlanmıştı. Aradan geçen süre zarfında terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışmasıyla birlikte Han'ın Türkiye tarafından yapılacak restorasyon planı onay alamayarak devir gerçekleşmemişti.Yıllardır süren tartışma ise geçen hafta son buldu. Makedonya Kültür Bakanlığı
, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Şemsettin Şeker'i bilgilendirip devrin resmen gerçekleştiğini ileterek, restorasyon sürecinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker'in girişimleriyle çözüme kavuşan Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.