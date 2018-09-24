TIR tiyatrosu Anadolu yollarında

Devlet Tiyatroları
(DT) 40 yıl sonra yeniden Anadolu yollarında. 2 Ekim'de 32'si yeni 160 oyunla sezonu açacak olan DT, yerleşik tiyatroların olmadığı Anadolu'nun en ücra köşesine TIR ve kamyonlarla giderek seyirciyle buluşacak. Devlet Tiyatroları; Orhan Kemal'in "Üç Kağıtçı," Necip Fazıl Kısakürek
'in "Reis Bey," Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" ile Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. DT, Ankara
'da 8 yeni oyun sahneleyecek. Sezonda "Tahtsız Kraliçe," "Kış Masalı," "Misafir," "Divane Ağaç," "Ben Anadolu," "Sevda Dolu Bir Yaz," "Hırçın Kız," "Radyum Kızları," ve "Kendi Gök Kubbemiz" gibi oyunların seyirciyle buluşacağını belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, SABAH'a yeni sezonu değerlendirdi. Sezonun kapanmasının hemen ardından özel hazırlanmış TIR'la oyunları izleyemeyen seyircinin ayağına gideceklerini belirtti. Nerede seyirci varsa oraya gideceklerini söyleyen Kurt, "Yeni bir sosyal sorumluluk çalışması olarak hayata geçireceğimiz 'Kamyon, TIR Tiyatrosu' projesini. Projeyle birlikte DT'nin ulaşamadığı köylere, küçük yerleşim alanlarına ulaşıp, oradaki çocuklarımıza, gençlerimize de tiyatro oyunlarını sahneleyeceğiz. Projeye mayıs ayında başlanacak. Ayrıca oyunları sezon içinde kaçıranlara yönelik 12 bölgede nöbetçi tiyatroları devreye sokuyoruz. DT tarihinde ilk kez mayıs - haziran aylarında Ankara, Sivas
, Trabzon, Konya ve Bursa
'da başlatılacak olan 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını devreye sokuyoruz. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından sanatseverleri tüm oyunları izlemesini sağlayacağız" dedi. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk masalları için de bir çalışma yürüteceklerini bildiren Kurt, "Türk masallarımızla ilgili bir hazırlık yaptık. Türk masallarını hem yurt içi hem de yurt dışında anlatacak bir ekip oluşturduk. Şu anda İzmir Devlet Tiyatrosu'nca yapılan Türk masallarından oluşan bir oyunumuz var" diye konuştu.