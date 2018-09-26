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ödülünü alamadan veda etti

Oyuncu , “25’inci Yıl Emek Ödülü”nü almak için geldiği ’nde konakladığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

BORA ERDEM Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Yakup Yavru ödülünü alamadan veda etti
Dizi ve filmlerde rol alan (66), tiyatro ve sinema dünyasının emektarlarındandı. Öleceğini hissetmiş gibi mayısta memleketi 'ya gidip kendisine mezar yaptırdı. Mezarın başında da "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor" dedi.
Yakup Yavru 25'inci Yıl Emek Ödülü'ne layık görüldüğü Uluslararası 'ne katıldı. Önceki akşam "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, ardından konakladığı otele gitti. Burada, uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla başlayan sohbet, gece boyu sürdü.
Sabaha karşı 05.00 sıralarında ise kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Yavru, doktorların yarım saat süren çabalarına rağmen kurtarılamadı. Festival Direktörü İsmail Dikilitaş, "Maalesef veremedik ödülünü. Kısmet onun cenazesini düzenlemekmiş" dedi.



USTALAR UNUTULMADI
Film Festivali'nde usta sanatçılar Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a "Onur Ödülü," yönetmen Şerif Gören'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ve Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya ise "Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü" verildi.


Yakup Yavru için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Yeşilçam emektarlarının katıldığı bir tören düzenlendi.

Yakup Yavru 3 Mayıs'ta memleketi Amasya'ya gidip 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptırmıştı.
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Yakup Yavru ödülünü alamadan veda etti
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