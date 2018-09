Caz Yeşili konserleri sonbahara renk katacak

Ekim ve Kasım ayları boyunca yetenekli müzisyenlerin sahne alacağı konserler, Nardis Jazz Club, Babylon ve Zorlu PSM'de tüm coşkusuyla sürecek. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve farklı tarzları harmanlayan caz seçkisi, sonbahar-kış sezonu boyunca eşsiz tınılar ve renkli sahne performanslarıyla içimizi ısıtmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi "True Detective"in müziklerinin yaratıcısı Lera Lynn, Zorlu PSM sahnesinde

23 – 24 Ekim tarihlerinde Nardis Jazz Club'da sahne almaya hazırlanan Brezilyalı bas virtüözü Michael Pipoquinha'nın ardından, 8 Kasım Perşembe "Ought" ve 9 Kasım Cuma "Submotion Orchestra" Babylon'da cazseverlerle buluşacak. 17 Kasım Cuma günü ise "Joan Osborne Sings the Songs of Bob Dylan", Zorlu PSM'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Kült televizyon serisi "True Detective"in müziklerinin arkasındaki dâhiyane isim, çağdaş Amerikan folk sahnesinin yükselen yıldızı Lera Lynn de Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 22 Kasım'da yine Zorlu PSM'de sahne alacak