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Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, sahne aldı.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 00:02 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 00:03
Özbekistanlı Munadjat Yulchieva Konya'da sahne aldı

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 10'uncu gününde, 'nda müzikseverlerle bir araya gelen Yulchieva, derin bir geleneği olan geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere ilgi gösterdi.

- ULUSLARARASI KONYA MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda yarın Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.

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Özbekistanlı Munadjat Yulchieva Konya'da sahne aldı
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