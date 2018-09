atv’den bomba gibi iki yeni dizi

BUGÜN NELER OLDU

ATV'niniki yeni dizisi " Can Kırıkları " ve "Ağlama Anne" dizilerinin yayın günleri belli oldu. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu Ağlama Anne, 7 Ekim Pazar günü seyirciyle buluşacak. Atv'nin iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan dizi, küçük yaşta yaptığı bir hata dolayısıyla, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu "Can Kırıkları" adlı dizide ise Hande Doğandemir Seçkin Özdemir , Funda Eryiğit, Alican Yücesoy Özgür Çevik , Ecem Özkaya ve Hazar Motan, Kemal Uçar gibi isimler rol alıyor. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici dram hikâyesini ekranlara taşıyan "Can Kırıkları" 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor.