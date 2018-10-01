“15 Temmuz’un objektifleri” Antalya’da

Milletin
şanlı direnişine şahitlik eden 107 habercinin tanıklığını anlatan "15 Temmuz
'un Objektifleri" belgeseli, 55. Antalya
Uluslararası Film Festivali'nde bugün ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını ve Yönetmenliğini Gazeteci Ali Ekber Karaçam'ın üstlendiği belgeselde Karaçam; o karanlık ve uzun gecede yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile işbirliği yaparak Türkiye'de ilk kez, 107 habercinin tanıklığına yer verdiğini söyledi. Karaçam, belgeseli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şahadete yürüyen Şehit Erol Olçok'a ithaf ettiğini de kaydetti. 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, "Haberciler Özel Ödülü"ne değer görülen belgesel bugün 10.30'da Antalya AKM içerisindeki Cam Pramit Perge Salonu'nda yapılacak gösterimle izleyiciyle buluşacak.