Fransa’nın ünlü sesi sustu

Ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour
'un Fransa
'nın güneyindeki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Le Monde gazetesi, yurtdışında en çok tanınan Fransız şarkıcı olarak gösterilen Ermeni asıllı Aznavour'un önceki gece öldüğünü duyurdu. 94 yaşındaki şarkıcının, Japonya turnesinden kısa süre önce döndüğü ve Fransa'nın güneyinde bulunan Alpilles kentindeki evinde, uyku sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.
1924'te Gürcistan göçmeni şarkıcı baba Mişa Aznavuryan ve Adapazarı'ndan göç eden oyuncu anne Knar Aznavuryan'ın çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı. 30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu. 80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.
2009'da Ermenistan
'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.