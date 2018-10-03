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Film Forum ödülleri sahiplerini buldu

Work in Progress ödülü, Emre Akay yönetmenliğindeki "Av" isimli filme verildi. Film ekibine ödülünü veren Büyükşehir Belediye ve 55. Uluslararası Festivali Başkanı , Film Forum'un giderek büyüdüğünü ve çok iyi noktalara doğru geldiğini söyledi.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 22:52
Antalya Film Forum ödülleri sahiplerini buldu

55. UluslararaAntalyalya Film Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Film Forum ödül töreni gerçekleştirildi. ödül töreninde, Kurmaca Pitching, , Work in Progress (Yapım Aşamasında), Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Destek Fonu platformlarında ödüller verildi.

"PAŞA GÖNLÜM İSTEDİ KAYBOLDUM"

Macar yönetmen Bela Tarr film yönetimi atölyesine katılanlara da sertifikaları takdim edildi.Kurmaca Pitching platformu ödülü "Okul Tıraşı" ve "Paşa Gönlüm İstedi Kayboldum" isimli filmlere verilirken, bu alanda özel ödülü de "Aşı" filmine gitti. Belgesel Pitching platformu ödülleri "Türk de İyidir" ile " Solarken" filmlerine, bu alandaki TRT özel ödülü de "Mor Menekşeli Kadınlar" filmlerine verildi.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ödülüne "Pota" isimli film layık görülürken, Yapımcısını Arayan Projeler platformu ödülü de "Lacivert Gece" ve "Küçük Bir Hata" filmlerine gitti. Kısa Film Ödülü "Fotoğraf" filmine, bu alandaki TRT özel ödülü de "Eksik" filmine layık görüldü. Yönetmen Bela Tarr da 4 gün boyunca Antalya'da sahada eğitim verdiği film yönetimi atölyesine katılan 12 sinemacıya sertifikalarını takdim etti. Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan, bu yıl foruma çok ciddi katılımın olduğunu, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kendi olanaklarıyla birçok sinemacının foruma katıldığını ifade etti.

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Antalya Film Forum ödülleri sahiplerini buldu
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