Antalya Film Festivali'nde Cem Yılmaz izdihamı

UluslararaAntalyalya Film Festivali'nin 'yönetmen ve oyuncularla söyleşiler' bölümünün bugünkü söyleşisinde Cem Yılmaz, hikayesini yazdığı ve başrolünde oynadığı ilk filmi 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın 20 yıl sonra hala konuşulmasından ve sevilmesinden çok memnun olduğunu ifade etti. Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ömer Vargı'yla birlikte 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın devam filmini çekmeyi hep düşündüğünü, hatta böyle bir beklenti de olduğunu hissettiğini söylediği konuşmasında, 'Eğer bir gün bu devam filmi çekilirse belki de Antalya'da çekeriz" dedi. Her Şey Çok Güzel Olacak'ı Ömer Vargı'yla birlikte bir komedi filmi olarak tasarlamadıklarını belirten Cem Yılmaz, ocakta gösterime girecek 'Karakomik Filmler' için de heyecanlı olduğunu söyledi. Yılmaz, ilk kez farklı bir deneme yaptığını, birer saatlik iki filmin tek seansta gösterileceğini açıkladı. Cem Yılmaz, 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ta birlikte kamera karşısına geçtiği Mazhar Alanson'la ilgili bir anısını da paylaştı: 'Mazhar ağabeyle çalışmak zordur. Huylu biridir. Huysuz diyemem, huyludur. Filmin ilk çekimlerini izlemek için stüdyoya girdik. Mazhar ağabeyi yaptığımız ilk çekimleri izledikten sonra 'Yahu ben bütün film boyunca aynı beyaz gömleği mi diyeceğim? diye sordu. Huylu işte." Bu anıya filmin yönetmeni Ömer Vargı "Bana da gömleğimin sırtı ütüsüz, kırışık çıkmış" diye sitem etmişti" diyerek katıldı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'I TEKNEDE YAZDIK!

Usta yönetmen Ömer Vargı ise Cem Yılmaz'la aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cem Yılmaz'ı ilk kez Leman Kültür'de izlediğini söyleyen Ömer Vargı 'Gösterinin ardından Cem'in yanına gittim. 'Seninle inşallah film yapacağız' dedim. 'Tamam' dedi. Her Şey Çok Güzel Olacak'ın senaryosunu 1 ay boyunca kaldığımız teknede yazdık' diye konuştu.

2019 MART AYINDAN İTİBAREN SAHNE GÖSTERİLERİNE YENİDEN BAŞLAYACAĞIM.

Salondaki seyircinin sevgisi ile karşılaşan Cem Yılmaz, "sahneyi özlediğini" fark ettiğini dile getirirken,seyirciden gelen bir soru üzerine tek kişilik gösterilerinin Mart ayından itibaren başlayacağını müjdeledi. Cem Yılmaz, gösterinin adını da ilk kez Antalyalı sinemaseverlerle paylaştı: 'CMYLMZ Diamond Elit, Platinum Plus. Bu ismi ben değil seyirci hak ediyor. Bunu ilk birine söylediğimde 'Gösterinin adı bilet fiyatlarına yansıyacak mı?' diye sordu. Merak etmeyin, bilet fiyatları aynı olacak.', Moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın yaptığı söyleşinin yapılacağı AKM Aspendos salonunun önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Salon dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu. Antalyalı sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği söyleşi sık sık kahkahalarla kesildi, salonda çok eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşandı.