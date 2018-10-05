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“Doğanın ve hayatın içinden resimler” sergisi

Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:26
“Doğanın ve hayatın içinden resimler” sergisi

'in '''nin resimlerinde, çok renkli ve iyimser bir resimsel anlayışla resme dönüştürülmüş doğa görüntüleri ve onun içinde, adeta doğayla bütünleşmiş olarak toplumsal yaşamın içinden seçilip görüntülenmiş gerçeklikler yer alıyor. Doğa görüntüleri resimlerin hemen hepsinde, toplumsal ya da bireysel figüratif görüntülerle karşıtlık ve / ya da birliktelik üzerine oturtulmuş bir ilişki içerisinde düzenlenmiş durumda. Toplumsal görüntülerin içinde törenler, evlilik sevinçleri, yaslar, ortak sorunlar karşısında topluca tavır alışlar görülüyor'' diye özetlediği DOĞANIN VE HAYATIN İÇİNDEN RESİMLER sergisi 22 Ekim 2018 tarihinde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde izleyiciye sunuluyor.

doğumlu; resimlerinde daha çok doğduğu yörenin konularını ele alıyor. Pekmezci'nin hem yurt içinde hem de yurtdışında çok sayıda sergide eserleri sergilendi. Bu sergi katıldığı 40. sergi olacak. Sanatçının büyük boyutlu resimlerinin yeralacağı sergi 9 Kasım 2018 gününe kadar ziyaret edilebilir.

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