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(05.10.2018)

Bu hafta vizyona giren filmler arasında hem yerli hem de yabancı filmler yer alıyor. Bu hafta vizyonda Türk filmleri hakim oluyor. Sinemaya uyarlanan "İstanbul Muhafızları" bu hafta vizyonda. Bu hafta vizyona giren filmler hem sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeniz sağlayacak hem de sinemaseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte bu hafta vizyona giren filmler ve nin fragmanları...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 12:09
Haftanın filmleri (05.10.2018)

Venom: Zehirli Öfke

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.

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Haftanın filmleri (05.10.2018)
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