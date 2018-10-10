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Boğaziçi’nde ödül 100 bin lira

26 Ekim-3 Kasım arasında yapılacak 6. ’nde birbirinden iddialı 10 film, 100 bin liralık ödül için yarışacak

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Boğaziçi’nde ödül 100 bin lira
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen bu yıl 6'ncı kez yapılıyor. 26 Ekim-3 Kasım arasında düzenlenecek festivalin ulusal yarışma filmleri ve jürileri açıklandı. Başkanlığını usta yönetmen 'ın yapacağı jüri; oyuncu , yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşuyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'nin seçeceği bir film, 100 bin lira değerindeki Büyük Ödül'e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında 18 film toplam 50 bin lira değerindeki ödüller için yarışacak.

İLK GÖSTERİM FESTİVALDE
Festivaldeki yarışmada bu yıl Banu Sıvacı'nın "Güvercin," Burak Çevik'in "Tuzdan Kaide," 'ün "Sükut Evi," Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons," 'nun "Halef," Özkan Çelik'in "Babamın Kemikleri," Sefa Öztürk Çolak'ın "Güven," Semir Aslanyürek'in "Kaos" ve Vuslat Saraçoğlu'nun "" filmleri yer alırken, yarışma filmlerinden Ramin Matin'in "Son Çıkış"ı ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek.
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