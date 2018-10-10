Çatalhöyük sergisi Londra’ya taşınıyor

Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) "Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük" sergisi, yurtdışına taşındı. UNESCO Dünya Kültür Mirası
listesindeki Çatalhöyük'te yürütülen arkeolojik çalışmaları interaktif sergileme yöntemleriyle aktaran sergi, 12 Ekim-15 Aralık arasında The Brunei Gallery
, SOAS, University of London
'da arkeoloji ve tarih meraklılarıyla buluşacak. Çatalhöyük Araştırma Projesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların ışığında üç boyutlu modellemeyle seçili buluntuların yeniden üretilmesinin yanı sıra kazı alanlarında girilemeyen bölümlerin incelendiği lazer tarama görüntüleri sergilenecek. Ayrıca, sergi kapsamında kurulacak VR (sanal gerçeklik) yeniden canlandırması, ziyaretçileri binlerce yıl öncesinde Çatalhöyük yerleşmesinde bir yolculuğa çıkaracak. Ziyaretçiler, arkeologların verilere nasıl ulaştığını ve laboratuvarlardaki merak uyandıran bilimsel analizleri etkileşimli olarak deneyimleyebilecek. Geçen yıl İstanbul
'da arkeoloji ve tarih meraklılarına etkileşimli deneyimler de sunan serginin ünü ülke sınırlarımızı aştı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Çatalhöyük yerleşmesindeki araştırmaları deneyimleme fırsatı sunan sergi, Türkiye
'nin yurtdışındaki bilim elçilerinden biri olarak ülkemizi temsil edecek. Neolitik döneme tarihlenen Konya
'daki Çatalhöyük yerleşmesinin 1993'ten beri kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ian Hodder danışmanlığında geliştirilen serginin içeriği Duygu Tarkan küratörlüğünde, Şeyda Çetin yönetiminde ve Çatalhöyük araştırmacılarının katkılarıyla hazırlandı. Deneyime dayalı sergileme yöntemlerine başvurulan serginin tasarımını ise PATTU Mimarlık yaptı. Sergi 15 Aralık'a kadar Londra
'da The Brunei Gallery, SOAS, University of London'da açık kalacak .