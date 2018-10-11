CSO’dan yeni sezon açılış konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 2018-2019 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği görkemli bir konserle açtı. Birbirinden özel Türk ve yabancı eserlerden oluşan ezgilerle davetliler de unutulmaz bir gece yaşadı. Davetliler Kültür Merkezi'ni tıklım tıklım doldururken konseri TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, bakanlar ve çok sayıda davetli izledi. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen'in yönettiği konserde Neşet Ertaş
şarkılarından Mozart'ın Türk Marşı'na kadar sevilen yerli ve yabancı eserler seslendirildi. Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun yanı sıra, Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş solist olarak konserde yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da CSO'nun açılış programına katılacaktı ancak İstanbul'daki yoğun programı dolayısıyla konserin bitmesine yakın Külliye'ye giriş yaptı.