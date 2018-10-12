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başladı

ASLIŞAH SARITAŞ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Kristal Elma başladı
Ödül törenleri, atölyeler, kreatif oyunlar, müzik, özel dergi ve gazetesiyle iki gün boyunca dolu dolu geçecek Festivali dün İstanbul'da, Bomontiada'da başladı.
Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşen festival kapsamındaki Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 115 kategoride, 126 Kristal Elma sahiplerini buluyor.
İki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde yarışmaların 30'uncu yılı kutlanıyor. Pazarlama ve reklam alanında çok sayıda önemli ismi de ağırlayacak
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Kristal Elma başladı
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