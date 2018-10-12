Kristal Elma başladı

Ödül törenleri, atölyeler, kreatif oyunlar, müzik, özel dergi ve gazetesiyle iki gün boyunca dolu dolu geçecek Kristal Elma
Festivali dün İstanbul'da, Bomontiada'da başladı.
Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşen festival kapsamındaki Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 115 kategoride, 126 Kristal Elma sahiplerini buluyor.
İki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde yarışmaların 30'uncu yılı kutlanıyor. Pazarlama ve reklam alanında çok sayıda önemli ismi de ağırlayacak