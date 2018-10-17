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Rus Avgangardı sanatı sergisi

’in katkılarıyla, Rus avangardı akımının Türkiye’deki en kapsamlı sergisi olan, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi Sabancı Üniversitesi Müzesi’nde açıldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:41
Rus Avgangardı sanatı sergisi

'in katkılarıyla, Rus avangardı akımının Türkiye'deki en kapsamlı sergisi olan, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi Sabancı Üniversitesi Müzesi'nde açıldı. Rus avangard sanatını kapsamlı bir seçkiyle ziyaretçileriyle buluşturacak olan sergi, 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek.

Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı , "Şimdiye kadar, Picasso'dan Monet'ye, Rembrandt'tan Miro'ya, alanında çığır açmış isimlerin müzemiz çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladık. Bugün de yine Sabancı Holding olarak, destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz bir başka önemli sergi, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" kapılarını açıyor. Sanat insanı ve toplumları yakınlaştırır. Bu sergi de bu yakınlaşmanın ve işbi

rliğinin çok iyi bir örneğini bizlere sunuyor. Bu sergimizde de dünyanın en önemli müzeleri ile işbirliği yapma geleneğimizi sürdürüyoruz." dedi.

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Rus Avgangardı sanatı sergisi
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