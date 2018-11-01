Hafta sonu nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? (TDK)

Hafta sonu sözcüğü genellikle ayrı olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesi üzerinden sık sık bu kelime ile ilgili sorgulamalar yapılır. Bu sözcüğü cümle içerisinde kullanacak olanlar yazım yanlışı yapmamak için 'hafta sonu nasıl yazılır' sorusunun cevabını araştırmaktadır. EN sık görülen hatalardan birisi olan bu konu ile ilgili detayları burada bulabilirsiniz. Bu sözcüğün doğru yazımı ve örnek cümlelerde kullanımı hemen aşağıda bulabilirsiniz.

HAFTA SONU NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre hafta sonu sözcüğü ayrık olarak yazılmaktadır. Ancak günümüzde en sık karşılaştığımız yazım yanlışlarından bir tanesi olarak bilinir.

HAFTA SONU BİRLEŞİK Mİ YOKSA AYRI MI YAZILIR?

Hafta sonu arkadaşlarım ile birlikte tarihi müzeleri ziyaret etmeye gideceğiz. DOĞRU

Bu haftasonu veli toplantısına annem ya da babam katılamayacakmış. YANLIŞ

Hafta sonu maç izlemek için İzmir'e gideceğiz. DOĞRU

Her hafta sonu tatilini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. DOĞRU