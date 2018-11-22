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Kadıini’nde binlerce yıllık

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Kadıini’nde binlerce yıllık toplu mezar
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası'nda, 5 ila 7 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen toplu mezar bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Damla Yılmaz Usta, çalışmalarla ilgili "Buluntular ve arkeolojik veriler Kalkolitik ve Erken Tunç Dönemi'ne ait bilgiler veriyor. İskeletlerin yaşı tahmini olarak 5 ila 7 bin yıl. Anadolu'da ilk kez bu kadar yoğunlukta bir 'mağara içi toplu mezara' ulaşıldı" dedi. İskeletler üzerinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Usta, çalışma sonucunda o dönemin yaşantısı hakkında önemli bilgilerin açığa çıkarılacağını dile getirdi.
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Kadıini’nde binlerce yıllık toplu mezar
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