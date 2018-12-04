Bursa'dan Van'a 'Gönül Köprüsü'

Türkiye'deki birçok konuda sosyal sorumluluk kapsamında konser veren ve önemli işlere imza atan Nilüfer Kadın Korosu, kolları Gönül Köprüsü kurmak için sıvadı. Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarla buluşmaya hazırlanan Nilüfer Kadın Korosu Derneği Başkanı Aysel Gürel, bu anlamda güzel çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Uzun süredir çocuklar için bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Gürel, Fethiye Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı'nın da teşvikiyle harekete geçtiklerini kaydetti. Türkiye çapında örnek olmak istediklerini ifade eden Gürel, "Biz daha önce de Türkiye çapında önemli işlere imza attık. Amacımız sosyal sorumluluk oluşturmak ve bütün konserlerimizi bu amaçla veriyoruz. Biz Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımıza ulaşarak onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ilk durağımız ise Fethiye Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan arkadaşımızın memleketi Van olacak. Elbette devletimiz çocuklarımıza ulaşmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Bizler de bir deniz yıldızı misali devletimize ve çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Yaptığımız örnek olsun istiyoruz. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir rol üstlenerek bütün köy okullarına ve çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 7 Aralık'ta yola çıkıyoruz. İlk hedefimiz Kars ve Van olacak" dedi.

Kampanyalarından önce kendi hazırladıkları bir klibi de sosyal medya hesaplarından paylaşan dernek üyeleri bu anlamda örnek olmayı amaçlıyor.