Tuz Yağ Asit Isı: İyi Yemek Pişirmenin İncelikleri

"Michael Pollan, ne yememiz gerektiğine dair o geniş ve karmaşık konuyu yalnızca yedi kelimeyle özetlediğinde herkes çok etkilenmişti: 'Yemek yiyin, fazla yemeyin, çoğunlukla sebze yiyin.' Samin Nosrat da nasıl yemek pişirmemiz gerektiği gibi geniş ve karmaşık bir konuyu dört kelimeyle özetlemeyi başardı: 'Tuz, yağ, asit, ısı.' Herkes çok etkilenecek."

-Yotam Ottolenghi, Jerusalem adlı New York Times çok satan kitabının yazarı-

"Tuz, Yağ, Asit, Isı daha iyi bir aşçı olmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Samin Nosrat, Wendy MacNaughton'un eğlenceli çizimleriyle yemek pişirmenin temellerini öğretiyor ve yemeği lezzetli yapan dört unsuru inceliyor."

-April Bloomfield, James Beard Ödülü sahibi şef ve A girl and Her Pig adlı kitabın yazarı-

"Bu güzel, okuması kolay kitap size yemek pişirmeyi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda yemek yapmanın nasıl bir his olduğunu anlamanıza yardımcı olacak: Keşif, kendiliğindenlik ve neşe ile dolu bir kitap. Samin, tanıdığım en iyi öğretmenlerden biri."

-Alice Waters, The Art of Simple Food adlı New York Times çok satan kitabının yazarı-

"İyi yemek yapmak, iyi yemek yemek hayatın lezzeti... Korkmaz olarak "hayata lezzet" katmak için tam 46 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Tek amacımız var: Hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan milyonlarca Korkmaz dostumuzun hayatlarını ürünlerimizle kolaylaştırmak, lezzetli hâle getirmek. Samin Nosrat'ın yazdığı, Amazon'un uzun süredir çok satanlar listesinde bulunan, 189 ülkede Netflix belgeseli olarak yayına giren Tuz, Yağ, Asit, Isı isimli kitabını da bu amaçla destekledik. Keyifle okuyup yararlanacağınızı düşünüyoruz. Hayatınızın lezzetlenmesi adına böyle de katkımız olursa ne mutlu bize."

-Tacettin Korkmaz, Korkmaz İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama Direktörü-

