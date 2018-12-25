İbn Haldun Üniversitesinin aylık gazetesi "Açık Medeniyet"in aralık sayısı çıktı.

Sinemayı merkezine alan gazetenin kapak konusu ise "Geleneksiz bir sinema mümkün mü?" oldu.

Türk sinemasının 20 yıllık endu¨striyel ve sekto¨rel yolculugˆuyla gişe serüvenini gözler önüne seren gazetede, sinemanın dünü, bugünü ve yarını, İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde farklı içeriklerle anlatılıyor.

Yerli ve milli bir sinemanın durumunun masaya yatırıldığı yeni sayıda, gelenek ve sinemanın ilk akla gelen isimlerinden yönetmen Derviş Zaim'le yapılan "Gelenekten kopamazsın! Sen koptuğunu zannetsen bile o seni takip eder" başlıklı röportaja yer veriliyor.

- "Gelenek su¨rekli olarak yeniden icat edilen bir s¸ey"

Zaim, Açık Medeniyet Yayın Koordinato¨ru¨ Muhammed Akaydın'ın gerçekleştirdiği röportajda geleneğin su¨rekli olarak yeniden icat edilen bir s¸ey olduğunu, icat edilme kos¸ullarının da toplumun ic¸erisindeki basınc¸larla ilintili olduğunu ifade ediyor.

Her do¨nemdeki geleneğin farklı olduğunu savunan Zaim, "Eklenerek giden bir s¸ey bu. O anlamda Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'imtitad' s¸ekli benim ilgimi her zaman c¸ekmis¸tir. 'I·mtitad', 'degˆis¸erek devam etmek' ya da 'devam ederek degˆis¸mek'tir. Aslında biraz da Mevlana'nın pergel metaforundan bahsediyorsunuz. Bir ayagˆın sabit o¨bu¨r ayagˆın esnek olması mevzusu." değerlendirmesinde bulunuyor.

Zaim, bir bagˆlama sahip yeniden bagˆlam tanımlamak ic¸in referans noktalarına ihtiyaç olduğu yorumunu yaparak, şunları kaydediyor:

"Referans noktaları olmadan bir s¸ey yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Bazen enteresan bir s¸eylerin de ortaya c¸ıktıgˆı olabilir ama bagˆlamı yeniden tanımlamak so¨z konusu oldugˆunda referans noktalarınızı iyi tanımlarsanız, bulacagˆınız s¸eyler de size c¸ok daha farklı tatmin edici sonuc¸lar getirecektir ve u¨stelik bunları da su¨rekli olarak yeniden tanımlamak zorundasınız. Sabit noktaları, pergelin ac¸ıkta olan ucunu, bunları zamana ve zemine go¨re yeniden tanımlamak zorundasınız."

- "Tu¨rk sinemasının adını bu¨tu¨n du¨nyada duyuracagˆız"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de "Yeşilçam'dan Yarınlara" başlığıyla kalem aldığı köşe yazısında TRT'nin televizyon ve sinema alanında yaptığı çalışmalardan bahsediyor.

Son dönemde bagˆımsız filmlerin yanında gis¸e filmlerini de desteklediklerine değinen Eren, "TRT, 2019 yılından bas¸layarak 'Dirilis¸ Ertugˆrul', 'Payitaht Abdu¨lhamid', 'Filinta' gibi dizilerle bas¸lattıgˆı TV dizilerinde tarihi hikayelerimizi anlatmaktaki bas¸arısını sinema filmlerine de tas¸ıyacak. I·lk projemiz olan Sultan Alp Arslan ve Malazgirt'i konu alacak sinema filmimizi, farklı alanlarda yapacagˆımız digˆer filmlerimiz izleyecek. Uluslararası Yapımlar birimimiz aracılıgˆıyla yaptıracagˆımız filmlerle de Tu¨rk sinemasının adını bu¨tu¨n du¨nyada duyuracagˆız." ifadelerini kullanıyor.

Gazetede ayrıca, İhsan Kabil'in "Türk Dünyasında Sinema", Ogün Şanlıer'in "Dünyada ve Türkiye'de Film Festivalleri", H. İbrahim İzgi'nin "Hayalle Gerçek Arasında Bosna-Hersek Sineması" başlıklı yazıları bulunuyor.

- Yücel Çakmaklı, Ayşe Şasa ve Ahmet Uluçay için infografikler var

"Rus Sinemasına Kısa Bir Bakış" yazısıyla Samed Karagöz, "Genel Hatlarıyla Afrika Sineması" Yusuf Ziya Gökçek, "İran Sineması... Ama Nasıl?" yazısıyla da Abdulhamit Güler yeni sayıya katkı sağlıyor.

Ali Kıvrak, Vehbi Baysan, Melike Günyüz, Betül Akaydın, Serdar Demirel ve Yeşim Tonbaz'ın da yazı verdiği "Açık Medeniyet"in sayfalarına Avni Özgürel, Emre Konuk, Fatih Özcan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nazif Tunç, Oktay Berber, Faysal Soysal, Uğur Uzunok, İclal Aydın, Hakan Boyav gibi yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncuların görüşleri de taşınıyor.

Yücel Çakmaklı, Ayşe Şasa ve Ahmet Uluçay'ın infografiklerinin hazırlandığı gazetenin aralık sayısında Safa Önal, Mesut Uçakan, Hollywood ve Bollywood için hazırlanmış özel haberlerle Hasan Aycın'ın Ayşe Şasa çizimi de okuyucuya sunuluyor.

Gazetenin "Açık Kitap" ekinde ise dünya ve Türkiye literatürüne girmiş sinema hakkındaki kitapların yanı sıra kültür, sanat, sinema, tiyatro ve etkinlik haberlerine yer veriliyor.